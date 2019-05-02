Выборы
02.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Украинские военные массово подрываются на собственных минах

В результате хаотического минирования и отсутствия карт минных полей количество подрывов украинских военнослужащих и техники на своих минах достигло критических масштабов.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности он отметил, что за последний месяц в результате подрыва на своих минных полях погибли и получили ранения более десятка украинских военных.

«Большинство случаев произошло в бригадах оперативно-тактической группировки «Восток», возглавляемой военным преступником Содоль. В связи с этим, командующий украинскими оккупационными силами Наев пригрозил Содолю снятием с занимаемой должности, а также поручил ему лично возглавить урегулирование вопроса с минной обстановкой в своей зоне ответственности», – сообщил Даниил Безсонов.

Напомним, днем ранее Народная милиция ДНР сообщила, что один украинский военнослужащий погиб и ещё двое получили ранения в результате подрыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на собственной мине вблизи линии разграничения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть