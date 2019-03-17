Украинские солдаты продолжают переходить на сторону защитников Донбасса

17.03.2019

Ещё один военнослужащий ВСУ за последние несколько дней покинул ряды украинской армии и перешёл на сторону ЛНР.

Об этом сообщил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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В частности, он отметил, что беспредел командного состава, создание невыносимых условий службы и, наряду с этим, полное отсутствие контроля за личным составом навязывают военнослужащим карательной операции мнение о преступном характере службы в рядах украинской армии и вынуждают их покидать места несения службы и переходить на сторону народных республик.

«Вчера военнослужащие одного из подразделения Народной милиции ЛНР, выполняющие боевые задачи на Славяносербском направлении, заметили мужчину, который двигался к нашим позициям с поднятыми вверх руками. Подпустив его ближе, защитники республики задержали неизвестного. Задержанный оказался военнослужащим ВСУ, о чём свидетельствуют документы, обнаруженные при нём», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что по понятным причинам, его фамилия пока не разглашается.

«За короткий период времени это уже второй военнослужащий, уставший от унижений командиров, беспредела в подразделениях и перешедший на сторону ЛНР. Ранее уже сообщалось о военнослужащем 54-й бригады вооруженных формирований Украины Сергее Магденко, который покинул ряды ВСУ по тем же причинам и рассказал о ситуации в бригаде», – напомнил представитель оборонного ведомства.