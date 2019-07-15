Украинские «спецы» уничтожили собственные позиции в Донбассе

15.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные, пытаясь применить установку разминирования «УР-77» по жилым кварталам посёлка в ДНР, попали по своим позициям.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДН Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, военнослужащие украинской армии из 35-й бригады дважды за прошедшую неделю применили установки разминирования «УР-77» по жилым районам Докучаевска. Жертв среди мирного населения удалось избежать, лишь потому, что украинские специалисты, пытавшиеся применить установку разминирования по объектам гражданской инфраструктуры, не умеют с ней обращаться.

«Первая попытка применения установки разминирования в районе Докучаевска произошла 9 июля. ВСУшники запустили заряд разминирования без тормозного каната вглубь населённого пункта. Отмечу, что мощность одного такого заряда около 420 кг в тротиловом эквиваленте», – сообщил Даниил Безсонов.

Он напомнил, что 11 июля украинские военные произвели второй запуск заряда разминирования в направлении жилых районов подконтрольного ДНР Докучаевска, также без тормозного каната.

«В процессе полёта отказал двигатель и заряд разминирования, мощностью до полутоны, упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, 3 боевика погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

Таким образом, эти два случая нестандартного применения зарядов разминирования установки «УР-77» наглядно демонстрирует активизацию ВСУ по разработке новых средств и методов уничтожения инфраструктуры и населения Донбасса», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, недавно в Народной милиции ЛНР сообщали о похожем инциденте, когда нарушение техники безопасности во время разгрузки снарядов в одном из подразделений ВСУ, находящемся в зоне проведения «ООС», привело к детонации боеприпасов.