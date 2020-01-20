Украинские статистики опубликовали шокирующую информацию

20.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Обнародованные Государственной службой статистики Украины данные о росте цен на товары и услуги за последние годы свидетельствуют о крахе украинской экономики и катастрофическом падении уровня жизни населения страны.

Об этом говорится в заявлении председателя общественного движения «Донецкая Республика» Алексея Муратова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ярмо невиданных даже по международным меркам зарплат, премий и компенсаций, которые установили себе новые украинские власти, еще более тяжелым грузом легло на плечи простых украинцев. При этом премьер Гончарук со своими министрами занят только тем, чтобы выдумать, как замылить глаза нищающему народу Украины, а заодно и президенту Зеленскому, которого, как оказалось, такой подход Кабмина вполне устраивает.

Пока украинцев продолжают кормить сказками о росте экономики, Госстат опубликовал фактические данные об изменении цен. Иначе, чем шокирующей, эту статистику назвать нельзя.

Так, за последние девять лет цены на потребительские товары и услуги, в целом, на Украине выросли почти в три раза. Коммунальные услуги подорожали на 440%, транспорт – на 212%, образование – на 147%, медицина – на 146%, продукты питания – на 139%. Список продолжать можно долго, но свидетельствует он только об одном – о крахе экономики и критическом падении уровня жизни», – заключил эксперт.

При этом общественник отметил, что в это же время Донецкая Народная Республика, несмотря на сложные условия продолжающегося военно-политического противостояния и социально-экономической блокады, успешно преодолевает кризисные явления.

«В частности, цены на основные составляющие потребительской корзины в Республике на 10-30% меньше, чем на Украине, на транспорт – ниже в 2-6 раз. Примерно во столько же отличаются тарифы на коммунальные услуги.

Добавим, что минимальная пенсия в ДНР в этом году на 12% превысила украинскую, и перспектива дальнейших повышений уже определена главой государства на два года вперед.

Становится очевидным, что путь, выбранный жителями Донбасса в 2014 году, оказался куда более перспективным, чем европейский выбор Украины. А команда иллюзионистов Зе то ли в силу некомпетентности, то ли по злому умыслу западных кураторов забивает последний гвоздь в гроб будущего некогда процветавшей страны. Процветавшей в составе нашей общей большой Родины», – резюмировал Муратов.

Напомним, ранее Алексей Муратов также сообщал, что перед новым годом депутатам Верховной Рады и руководству Кабмина Украины резко подняли зарплаты – теперь нардепы обнищавшей страны будут получать порядка 100 тысяч гривен в месяц.