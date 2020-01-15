Зе-команда превзошла по наглой страсти к деньгам даже своих «попередников»

15.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Перед новым годом депутатам Верховной Рады и руководству Кабмина Украины резко подняли зарплаты. Теперь нардепы обнищавшей страны будут получать порядка 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В Министерстве культуры Украины самая скоромная зарплата в прошлом месяце была у министра. Хотя и она впечатляет – 112 904 грн. А вот госсекретарь министерства получил 497 709 грн.

На фоне этого стоит отметить, что средняя зарплата рядовых работников сферы культуры, в 50-100 раз меньше, чем у топов в министерстве. Например, Национальный музей Тараса Шевченко ищет кассира на зарплату 5 226 грн.

Но больше всего в этом месяце «заработал» Генеральный директор «Укрпочты» – 744 тысячи гривен. Однако это только оклад, помимо которого чиновник получает премиальные, отпускные и материальную помощь. По сравнению с ним генеральный почтмейстер США просто «нищеброд», ведь его зарплата вместе с доплатами меньше на 23,3 тысячи долларов», – отметил он.

«Чем же обусловлен такой рост доходов «слуг народа»? Может они, в отличие от предшественников, работают так хорошо, что уровень жизни простых украинцев вырос в несколько раз? Отнюдь, большинство украинцев по-прежнему получают более скромные зарплаты, еле сводят концы с концами, оплачивая непомерно высокую коммуналку, и живут от получки до получки.

Оказывается, зарплату министрам и депутатам повысили до такого заоблачного уровня для того, чтобы они не брали взятки. По крайней мере, такое пояснение дал премьер-министр Алексей Гончарук.

То есть, вместо того, чтобы бороться с коррупцией и бедностью, «слуги народа» решили обогатиться за счет нищего населения Украины, фактически ободрав простых людей до нитки», – резюмировал Муратов.

Напомним, ранее киевский журналист, директор издания «Украинские новости» Денис Иванеско сообщил, что зарплату значительно подняли также членам Нацрады, которая по новому закону министра культуры Владимира Бородянского «Про медиа» – будет, по сути, осуществлять цензуру над СМИ на Украине.