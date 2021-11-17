Украинские танки отстрелялись у границы с российским Крымом

Новости Украины

Украинская армия провела очередные учения вблизи границ с Крымом с участием авиации, артиллерии и танков.

Об этом сообщила пресс-служба ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По легенде учений украинская пехота при поддержке армейской авиации танков и артиллерии уничтожила отряд морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону, а после заняла доминирующие высоты.

«Данные тактические учения являются неотъемлемой составляющей процесса поддержки боеспособности подразделений. В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым», – заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Украина обозначает свои действия как оборонительные специально, а на деле военные учатся проводить наступление на Крым.