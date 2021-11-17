Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.11.2021 13:36
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украинские танки отстрелялись у границы с российским Крымом

Новости УкраиныУкраинская армия провела очередные учения вблизи границ с Крымом с участием авиации, артиллерии и...

Украинская армия провела очередные учения вблизи границ с Крымом с участием авиации, артиллерии и танков.

Об этом сообщила пресс-служба ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По легенде учений украинская пехота при поддержке армейской авиации танков и артиллерии уничтожила отряд морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону, а после заняла доминирующие высоты.

«Данные тактические учения являются неотъемлемой составляющей процесса поддержки боеспособности подразделений. В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым», – заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

 

Напомним, ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Украина обозначает свои действия как оборонительные специально, а на деле военные учатся проводить наступление на Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть