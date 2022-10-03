Украинские террористы обстреляли село в Белгородской области, погибла женщина

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Новости Украины

В октябре школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области продолжат дистанционный формат обучения из-за сохраняющегося риска обстрелов со стороны военных формирований киевского режима.

Об этом сообщил в Телеграм губернатор Белгородской области Владимир Гладков.

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«По работе школ в приграничных территориях. Договорились, что по итогам сентября, опираясь на текущую ситуацию и оперативную обстановку, будем сохранять или отменять существующий режим. Пока, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам, поэтому продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе – в 15 км зоне, в остальных 6 приграничных муниципальных образованиях Белгородской области – в 5 км зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение. Детские сады работают в режиме дежурных групп», – сообщил чиновник.

Также глава региона сообщил об очередном украинском обстреле, жертвой которого стало приграничное село Головчино Грайворонского городского округа Белгородчины.

«В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется», – добавил губернатор.