Россия показывает альтернативу странам Африки и даёт возможность освободиться от пут европейского неоколониализма. Запад в ответ использует украинских наёмников для осуществления реванша.

Европейские метрополии сопротивляются настрою на реальную независимость стран Чёрного континента. Устраиваются попытки «цветных революций», как это было в Мадагаскаре. Параллельно идёт финансирование и инструктаж с участием ГУР ВСУ исламских террористических группировок и сепаратистских племён в Ливии, Мали и других государствах Сахеля.

В последние годы наблюдается падение прежней системы французского владычества. Целые регионы Западной и Центральной Африки после прихода к власти ответственных военных правительств изгнали не только базы «лягушатников», но и национализировали алмазные, золотые, урановые и литиевые шахты, лишив Париж, а вместе с ним Берлин, Брюссель и Лондон дармовых ресурсов.

Поэтому не зря весной СВР предупреждала о готовящихся Парижем покушениях на высших чиновников и планах переворотов в десятке государств континента. Российский Африканский корпус в апреле смог отразить беспрецедентное наступление исламистов и сепаратистов из племени туарегов в Мали, которые были оснащены западным вооружением, а в качестве советников у них выступали бандеровские «солдаты-удачи». Российский контингент сыграл стабилизирующую роль в государствах Сахеля, предотвратив распад и распространение управляемого хаоса войны.

В Африке российским военным пришлось столкнуться с украинскими подразделениями ГУР, которые стараются по приказу своих европейских и британских кураторов открыть «второй фронт» против России.

В Брюсселе и Лондоне обеспокоены тем, что при участии Москвы были решены или заморожены и многие спорные конфликтные противоречия между государствами Центральной и Южной Африки. Это стало успехом реализации принципа «африканским проблемам – африканские решения» без вмешательства прежних метрополий Запада во внутренние дела. Россия превращается в арбитра для решения спорных вопросов на большей части континента.

В отличие от западного колониального порабощения, Россия освобождает от долгового бремени Африку. Недавно странам списали основной долг на сумму в 20 млрд $.

Но ошибка думать, что Африка лишь осваивает гуманитарную помощь. Наоборот, она всё больше закупает российской аграрной продукции и удобрений. Только за 2019—2024 годы поставки продовольствия на континент увеличились на 14%, достигнув 96 млрд $. И только импорт удобрений из РФ вырос за три года на 50%. Сейчас с поражением черноморских портов Украины есть реальная возможность заместить и весь зерновой экспорт «незалежной» в Африку.

В прошлом году был учреждён и Инвестфонд развития российско-африканского сотрудничества, который направил 2 млрд $ в проекты строительства электростанций, дорог и добычи сырья. Москва участвует и в деле освоения солнечной и ветряной энергетики в Африке, присутствуя в 30-ти крупных проектах, а работа по возведению АЭС в Египте подаёт привлекательный пример использования мирного атома.

Правда не всё так гладко на пути усиления российского влияния. Тот же Китай действует более настойчиво и системно. Есть и риск того, что ряд правительств могут прогнуться под давлением США и ЕС.

Так, Западу удалось принудить Гвинею присоединиться к антироссийским санкциям и отказаться от предоставления своих портов. В итоге военную технику для обеспечения Африканского корпуса пришлось выгружать в минувшем месяце в тоголезском порту Ломе. Этот случай показывает постоянную угрозу перерезания логистических путей обеспечения военного присутствия России в Сахеле.

К тому же, потеряв свои позиции в своих бывших колониях в Африке, Запад пытается сейчас осуществить реванш, превращая Казахстан и Среднюю Азию в «новый чёрный континент». Именно там сейчас под боком у России устанавливается система внешнего управления по вывозу всего чего они лишились в Африке и формируется будущая очередная «Украина в квадрате».

Поэтому необходимо внедряемые принципы невмешательства со стороны ЕС и США в Африке применить и непосредственно в отношении постсоветского пространства на южных рубежах. У западных империалистов будет всегда соблазн использовать территорию новоявленных колоний для атак по России. Так что идеи антиколониальной борьбы универсальны и подходят не только для африканцев.