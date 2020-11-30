30.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Косово, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Украина
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Украинские военные активно помогают НАТО выдавливать сербов из Косово


Украинские военные в сепаратистском Косово построили фортификационные укрепления, бункеры и огневые позиции в районе населенного пункта Ново Село.

Об этом заявил замкомандира украинского контингента Мирослав Фрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Украинский милитарный портал».

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Представители ВСУ считают, что их работа поможет эффективнее отбивать возможное наступление сербских войск.

«Среди прочего национальный контингент привлекали на фортификационное оборудование и строительство бункеров и огневых позиций техники вокруг базового лагеря в населенном пункте Ново Село. Это позволило повысить эффективность отражения возможного нападения, организовать надежную охрану и оборону военной базы, увеличить контроль за окружающей территорией», – говорится в сообщении.


Кроме того, украинские военные привлекались к восстановлению дороги, которая идет рядом с границей Сербиии.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что косовские власти собираются заселять сербские анклавы этническими албанцами. Также говорилось о том, что премьер-министр» Косово Авдулла Хоти заявил о том, что в созданных под покровительством Запада вооруженных формированиях «проступают контуры будущей армии».

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