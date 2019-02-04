Украинские военные избили продавца в магазине за русскую музыку

04.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Пьяные военнослужащие ВСУ в населённом пункте Счастье жестоко избили и ограбили продавца продуктового магазина за то, что у него играла музыка российских исполнителей.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в оборонное ведомство республики продолжают поступать сведения о преступлениях военнослужащих Вооруженных сил Украины в отношении мирных граждан.

По его информации, в правоохранительные органы города Счастье поступило 37 заявлений с жалобами от местных жителей на военнослужащих вновь прибывшей в зону «операции оккупационных сил» 25-й бригады вооруженных сил Украины.

«За довольно короткий срок пребывания в зоне «ООС» военнослужащие этой бригады, по словам местных жителей, показали себя как уголовники, ведущие себя нагло, занимающиеся мародерством и обменом продуктов питания на спиртные напитки. Мирное население в районах дислокации бригады называет военнослужащих Вооруженных сил Украины «отмороженными», – сообщил Марочко.

Он рассказал, что третьего февраля двое представителей «отмороженной» бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили продавца продуктового магазина за то, что в магазине играла музыка российских исполнителей.

«После этого они забрали все деньги из кассы и скрылись с места преступления. Правоохранительные органы города Счастье никак не реагируют на заявления местных жителей и продолжают закрывать глаза на беспредел украинских военных», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали о том, что пьяные бойцы ВСУ ограбили и избили пенсионера в поселке Станица Луганская, после того, как нашли у него старый партийный билет.