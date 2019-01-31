«Воины света» избили и ограбили пенсионера на Луганщине из-за партбилета

31.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Пьяные бойцы ВСУ ограбили и избили пенсионера в прифронтовом поселке Станица Луганская, обозвав его «красным оккупантом» после того, как нашли у него старый партийный билет.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации от жителей временно оккупированной украинскими войсками территории Донбасса, в населенном пункте Станица Луганская трое военнослужащих 25-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения вломились в дом пенсионера, забрали ценные вещи, продукты и деньги. В ходе грабежа боевики нашли старый партийный билет пенсионера, после чего назвали его красным оккупантом и жестоко избили», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что по факту преступления мужчина обратился в полицию, но украинские правоохранители отказали ему в рассмотрении заявления, назвав слова пенсионера «выдумкой пожилого человека».

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что двое военнослужащих ВСУ жестоко избили и ограбили 26-летнюю жительницу подконтрольной Киеву части Луганщины.