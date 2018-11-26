26.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Россия, Украина
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Украинские военные объявили о начале войны

Украинские “ястребы” считают, что вчерашний таран украинского буксира российскими пограничниками в Керченском проливе – это акт войны.

Так, об этом в эфире телеканала 112 заявил полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ  Олег Жданов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Если вы откроете Женевскую конвенцию, то четко определите, что данный инцидент – это вооруженный конфликт между двумя государствами. Воюют армии двух государств. Это война”, – заявил Жданов.

С ним согласился экс-командующий ВМСУ Сергей Гайдук.

“Еще до момента открытия огня и захвата двух бронекатеров и буксира, у меня была надежда на командиров. У них шансов было немного – или с боем прорываться к пункту постоянной дислокации, или спускать флаг, других шагов не было. Они этот бой приняли… по большому счету, это открытая агрессия, это в холодном расчете война. Произошло боевое столкновение, произошел морской бой”, – заявил Гайдук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

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