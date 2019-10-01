Украинские военные отказываются «сдавать» прифронтовую Авдеевку

01.10.2019, Авдеевка, Сергей Вредников

Боевики ВСУ соорудили на окраинах прифронтового города Авдеевка целую систему подземных сооружений, чтобы «спрятаться от вражеских глаз».

Об этом заявили в репортаже на украинском телеканале «ICTV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом, по словам украинских пропагандистов, все эти укрепления украинским военным придется покинуть в случае поступления приказа о разведении войск, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

«Сколько пацанов полегло, сколько тут крови нашей пролито. Это просто недопустимо», – демонстративно заявил на камеру украинский военный Павел.

При этом ВСУшники отметили, что отступать придется за пределы города, вследствие чего Авдеевка окажется в нейтральной «серой зоне», а военные ДНР, чтобы достать до украинских боевиков, якобы начнут стрелять из тяжелой артиллерии.

Напомним, ранее в эфире телеканала «1+1» заявляли, что боевики украинского нацбата «Айдар», несмотря на заявления киевского руководства о разведении сил в Донбассе, якобы продвинулись на 1,5 километра вперёд и оказались на территории подконтрольного ДНР города Горловка.