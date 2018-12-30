«Новогоднее перемирие» сорвано – погиб командир ДНР

30.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военные, несмотря на объявленное «Новогоднее перемирие», совершили обстрел позиций защитников ДНР в районе развалин Донецкого аэропорта, в результате чего погиб один из военнослужащих республики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший ополченец ДНР, член общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Рафи Джабар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Погиб наш брат. Основные потери, как в Великую Отечественную – командиры взводов и командиры отделений.

29.12.2018 при отражении атаки ДРГ ВСУ на направлении «Спартак-аэропорт» погиб замком взвода Кузнецов Илья Викторович. «Кузя» ценой своей жизни сохранил жизнь десяткам своих сослуживцев.

Царство тебе небесное, родной, ты навсегда останешься в нашей памяти и наших сердцах, как достойный воин и защитник своей земли», – написал он.

Напомним, ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что украинское командование направило в Донбасс более 50 беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для нанесения ударов по военным и гражданским объектам ДНР