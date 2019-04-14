Украинские военные подорвались на собственной мине на Луганщине

14.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Двое военнослужащих ВСУ получили ранения в результате подрыва на своей же мине.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В оборонном ведомстве Республики отметили, что факты небоевых потерь противника фиксируются практически ежедневно.

«Очередной случай произошел в одном из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Золотое. 10 апреля в результате подрыва на установленном военнослужащими этого же подразделения минно-взрывном устройстве получили осколочные ранения двое военнослужащих», – говорится в заявлении.

В Народной милиции ЛНР добавили, что командование бригады скрыло от вышестоящего штаба истинные причины происшествия.

«По сложившейся уже традиции, эти небоевые потери командир бригады полковник Алексей Майстренко представил вышестоящему командованию как боевые, полученные якобы в результате обстрелов со стороны НМ ЛНР», – отметили в ведомстве.