19.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Украинские военные подорвались при установке бомбы на беспилотник

В результате взрыва боеприпаса, который украинские военные пытались установить на беспилотный летательный аппарат, один военнослужащий погиб, и трое получили ранения.

Об этом во время брифинга сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По данным от наших источников в рядах ВСУ, 18 августа, в результате установки самодельного взрывного устройства на беспилотный летательный аппарат, в результате детонации погиб военнослужащий 72-й механизированной бригады, еще трое получили ранения», – рассказал он.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что над жилыми кварталами Петровского района Донецка был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ, нёсший взрывное устройство.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть