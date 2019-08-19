Украинские военные подорвались при установке бомбы на беспилотник

19.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате взрыва боеприпаса, который украинские военные пытались установить на беспилотный летательный аппарат, один военнослужащий погиб, и трое получили ранения.

Об этом во время брифинга сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным от наших источников в рядах ВСУ, 18 августа, в результате установки самодельного взрывного устройства на беспилотный летательный аппарат, в результате детонации погиб военнослужащий 72-й механизированной бригады, еще трое получили ранения», – рассказал он.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что над жилыми кварталами Петровского района Донецка был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ, нёсший взрывное устройство.