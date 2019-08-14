ВСУ попытались нанести удар по Донецку с беспилотника

14.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Над жилыми кварталами Петровского района Донецка был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ, нёсший взрывное устройство.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы УНМ ДНР, сегодня в 9:10 подразделениями ПВО Республики над мирными кварталами Петровского района Донецка уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, который был запущен с позиций 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя.

«Беспилотник нёс на себе гранату ВОГ-17 от автоматического гранатомёта. Летательное средство было уничтожено в районе улицы Параллельной, когда направлялось к центру поселка шахты Трудовской в Петровском районе. Переносимый боеприпас не сработал и был вывезен сапёрами в безопасное место и уничтожен», – говорится в заявлении.

В Народной милиции не исключили, что целью удара украинских военных были объекты инфраструктуры присутствующие в этом районе, а именно школа, детский сад и две электроподстанции.

«Мы призываем мировое сообщество зафиксировать факт нарушения ВСУ всех действующих договорённостей и международных конвенций и принять меры по принуждению Украины к их соблюдению», – добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, тремя днями ранее военнослужащими Народной милиции также был сбит украинский беспилотник, нёсший взрывное устройство в сторону одного из населенных пунктов ДНР.