Украинские военные подорвались при установке мин на Донбассе

18.09.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате неосторожного обращения с взрывными устройствами во время проведения работ по минированию позиций в зоне проведения «ООС», произошёл подрыв мины, повлекший за собой потери в украинской армии.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным от источника в штабе ОТГ «Север», за истекшие сутки в 59-й бригаде ВСУ погиб один военнослужащий, двое получили ранения различной степени тяжести. Это произошло во время установки мин в районе населенного пункта Троицкое», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что это уже третий случай подрыва на минах за месяц в этом соединении.

«С целью оправдания своей преступной безответственности, повлекшей гибель и ранения военнослужащих, командир 59-й бригады вооруженных формирований Украины Валерий Кащишин доложил в вышестоящий штаб как о потерях, возникших в результате обстрела со стороны подразделений Народной милиции», – добавил Иван Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали об аналогичном инциденте, когда украинский военнослужащий подорвался на мине во время проведения инженерной разведки по приказу своего командира.