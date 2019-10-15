Украинские военные провоцируют срыв переговоров в Минске

15.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Украинские боевики обстреляли прифронтовое село Логвиново, пытаясь спровоцировать военнослужащих ЛНР на ответный огонь в преддверии встречи Контактной группы в Минске.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Традиционно в преддверии заседания Контактной группы, которая проходит сегодня в Минске, украинская сторона активизировала обстрелы территорий республики с целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации», – заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Он сообщил о новых фактах несанкционированного размещения украинской тяжелой техники вблизи линии разграничения.

«По данным нашей разведки, боевики 72-й бригады вблизи участка разведения в населенном пункте Катериновка во дворе жилого дома разместили боевую машину пехоты (БМП). Еще две единицы БМП противник разместил вблизи населенного пункта Золотое-4», – рассказал офицер, добавив, что данный факт также был зафиксирован представителями ОБСЕ.

Также представитель оборонного ведомства сообщил о минировании украинскими военными ведущей в Счастье автодороги, что было зафиксировано наблюдателями СММ ОБСЕ.

«В зоне ответственности 46-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) наблюдателями спецмиссии выявлены 34 противотанковые мины, установленные поперек автодороги, ведущей в населенный пункт Счастье.

Подобные действия украинских силовиков указывают на нежелание способствовать мирному процессу и направлены на срыв достигнутых в Минске мирных инициатив по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе», – резюмировал Филипоненко.