Украинские военные ранили двух мирных жителей Донбасса

14.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные обстреляли жилые кварталы Донецкой Народной Республики ранив двух мирных жителей.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В результате обстрелов со стороны украинских боевиков Паласа получили повреждения домостроение и объект инфраструктуры в населённом пункте Докучаевск по адресам: ул. Куйбышева, д. 6 и Докучаевский нефтеперерабатывающий завод, ул. Индустриальная, 3 б. Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, двое мирных жителей в населённых пунктах Саханка и Докучаевск стали жертвами украинского террора, получив осколочные и огнестрельные ранения», – сообщил Безсонов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в результате обстрела украинской армии получила смертельные ранения жительница подконтрольного ДНР города Горловка.