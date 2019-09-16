Украинские военные уничтожают камеры наблюдения ОБСЕ в Донбассе

16.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные уничтожили камеры видеонаблюдения Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ в районе, из которого ведутся обстрелы территории Донецкой Народной Республики.

Об этом во время брифинга завил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинские военные продолжают чинить препятствия работе наблюдателей СММ ОБСЕ.

«Для сокрытия фактов нарушения режима прекращения огня, обстреливая территорию Республики, боевики 18-го батальона 35-й бригады ВСУ уничтожили 2 видеокамеры, установленные специалистами СММ ОБСЕ для наблюдения в районе населённого пункта Гранитное. В связи с этим наблюдатели утратили возможность давать объективную оценку ситуации в указанном районе», – сообщил Ринат Айгистов.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что украинские военные развернули целую кампанию по препятствованию работе представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.