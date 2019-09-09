Украинские военные занялись грабежом пенсионеров Донбасса

09.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Солдаты одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», собирают деньги на освобождение своего командира, задержанного СБУ по подозрению в торговле оружием, грабя местных пенсионеров.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.



По информации, поступившей от жителей подконтрольной ВСУ территории Донбасса, военнослужащие 35-й бригады морской пехоты занялись грабежом частных домовладений в районе населённого пункта Новотроицкое.

«ВСУшников не смущает проживание в данных домовладениях пожилых жителей. Вынос имущества боевики осуществляют под предлогом военных нужд. С теми, кто пытается оказать сопротивление, бандиты обещают расправиться путём поджога домовладения», – рассказал Дмитрий Астрахань.

По его словам, данные действия украинских военных связаны со сбором денежных средств для командира 35-й бригады ВСУ Николая Паласа с целью покрытия расходов по его освобождению из СБУ после задержания по подозрению в продаже оружия.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» уже сообщал о том, что сотрудники СБУ и военной службы правопорядка начали проверку в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ по факту появления оружия, числящегося на балансе данной бригады у гражданских лиц за пределами зоны проведения «ООС».

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