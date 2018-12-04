04.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Провокации, Россия, Украина
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Украинские войска могут начать вторжение в Россию, заявили в Госдуме

Украинский президент Петр Порошенко ради сохранения своей власти может пойти на новую беспрецедентную провокацию и осуществить военное вторжение на территорию России.

Такое мнение в ходе пленарного заседания Госдумы РФ высказал депутат от фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логика развития событий свидетельствует о том, что сейчас невозможно дать гарантию того, что ради отмены президентских выборов Порошенко не начнет полномасштабное наступление на Донецк и Луганск.

Ради радикальной эскалации, как и в случае с Керченским инцидентом, украинским военным может быть дан приказ нарушить российско-украинскую границу.

К каким катастрофическим событиям может привести такой сценарий, мы все понимаем», – сказал парламентарий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Госдума обратилась к парламентам мира и межпарламентским организациям в связи с обострением международной обстановки в результате непрекращающихся провокаций украинских властей.

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