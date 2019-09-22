22.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Коррупция, Украина
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Украинские вояки на фронте разворовали топливо и боеприпасы

Недостача большого количества боеприпасов к тяжёлому вооружению и горюче-смазочных материалов выявлены комиссией, проводившей проверку в подразделении ВСУ в зоне боевых действий на подступах к ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате работы комиссии по проверке вооружения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки «Север», которую возглавляет полковник Гомолай, в пункте временной дислокации сводной батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады, входящей в состав 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, выявлена недостача 70 120-мм мин и 15 тон ГСМ», – рассказал Иван Филипоненко.

Он добавил, что по итогам работы комиссии проводится служебное разбирательство в отношении командира группы.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что проверка в одной из находящихся в зоне «ООС» бригад ВСУ выявила очередную недостачу приборов ночного видения, поставляемых на Украину в рамках военной помощи из США.

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