Украинские выборы превратились в битву антирейтингов

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Новости Украины

Уже несколько десятилетий на Украине во время президентских выборов избиратели голосуют не за понравившегося кандидата, а против ненавистных политиков.

Об этом в эфире канала «Politeka online» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы президента на Украине происходят по простому принципу, когда не нужно накачивать рейтинг новому кандидату, а нужно накачать антирейтинг старому и поставить нового кандидата с нулевым рейтингом – это великолепный кандидат. Потому что если украинцы голосуют против, нужно предыдущего правителя довести до такой степени ненависти, чтобы люди голосовали за кого угодно, но против старого» – сказал политолог.

Он отметил, что схема выборов на основе «битвы антирейтингов» – идеальная схема, которая работает с украинцами уже 30 лет.

«Если у вас есть пару каналов, вы можете выставить кого угодно, причём у нового кандидата должен быть нулевой рейтинг, потому что президентские выборы – битва антирейтингов. При этом антирейтинг власти автоматически трансформируется в рейтинг нового кандидата. Эта схема идеальная и работает на Украине уже 30 лет», – заключил Чаплыга.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» стремительно теряют былую поддержку в обществе.