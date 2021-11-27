Киевский политолог: Началось настоящее падение рейтингов Зеленского

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» стремительно теряют былую поддержку в обществе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Український тиждень» заявил политолог Михаил Басараб.

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«Рейтинги Зеленского находятся в нисходящем тренде. Мы обязательно приходим к такому выводу, когда анализируем социологию не только Центра Разумкова, но и возьмем результаты других социологических компаний. То есть на протяжении осени наблюдается не снижение, а настоящее падение рейтингов Зеленского и его партии на 10 и более процентов. Если сравнить их результаты сегодня и то, что они получили на выборах, теперь показатели в разы ниже», – говорит эксперт.

Также он опасается, что конкурентом Зеленского станет его бывший соратник Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной рады.

«Разумков во время своего восхождения на политический Олимп будет «питаться» избирателями разных политиков, и только в какой-то степени электоратом Зеленского. Рост электорального рейтинга Разумкова будет проходить за счет других оппозиционных политиков. Если они не поймут этого, то могут «проспать» Разумкова. Может случиться так, что на следующих президентских выборах во втором туре мы окажемся перед выбором между Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым. Для большинства украинцев – это будет выбор без выбора», – считает Басараб.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Басараб назвал имя теневого президента Украины.