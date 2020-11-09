09.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина, Экономика
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Украинские ЗРК безнадежно деградировали и устарели


Стоящие на вооружении Украины зенитно-ракетные комплексы советского производства стремительно деградируют и морально уже устарели, хоть им периодически и продлевают срок службы.

Об этом в интервью «Милитарному порталу» заявил генеральный конструктор КБ «Луч» Олег Коростелев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коростелева, власти страны нужно уделять больше внимания финансированию создания новых ЗРК ближней зоны, которые способны бить на 100 километров.

«Наша мечта выйти на зенитные комплексы. Мы продвигаемся – у нас есть заказ, иностранный заказ по этой части, но, все-таки, такие комплексы требуют бюджетного финансирования. Они требуют организации государственной. То есть при таких вещах привлекаются, например, на полигоне, морские силы, воздушные силы, сухопутное оцепление и так далее. Поэтому всегда требуется бюджетное финансирование…

С одной стороны, мы продлеваем ресурсы на наши зенитные ракеты и комплексы, которые имеются сейчас на вооружении, но мы видим и наблюдаем потихоньку техническую деградацию. Поэтому этот вопрос насущный и должен быть также обеспечен. На него внимание Министерство обороны тоже обращает, но мы считаем, что нужно энергичнее приступать к финансированию и продвижению этих тем…


Мы считаем, что Украина способна сделать комплекс средней дальности на дистанцию 100 километров, что очень нормально. Она способна это сделать по своим технологическим и производственным заделам», – заявил Коростелев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что у Украины нет средств на то, чтобы запустить серийное производство «Нептунов», разработанных в том числе КБ «Луч».

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