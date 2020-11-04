Украина позорно провалила ракетную программу, которой пугала Россию

04.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не получит распиаренные пропагандой ракетные комплексы «Нептун», якобы способные бить вглубь территории России, поскольку у страны нет денег на программу перевооружения.

Об этом в своем блоге пишет украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бадрака, дальше разговоров речь о закупке «Нептунов» не заходит, и в следующем году страна не сможет закупить даже один дивизион комплексов.

«В самом ГосКБ «Луч» уверяют: военное ведомство готово авансировать только 10% ресурса, необходимого на создание дивизиона ракетных комплексов РК-360 МЦ«Нептун». Вместо 50%, которые необходимы для организации кооперации производителей всех узлов и комплектующих к ракетных комплексов. Без этого в следующем году ВМСУ не получат дивизион ракетных комплексов, а сдерживать российское наступление с моря придется разве что вышколенным Силам спецопераций и морской пехоте», – пишет Бадрак.

Напомним, ранее о провале с закупкой «Нептунов» в кулуарах Верховной рады заявил лидер фракции «Голос», член комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин.

Также президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил, что ракетный комплекс «Нептун» пока не может считаться серьезным оружием, поскольку речь о запуске в производство не идет.