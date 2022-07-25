Украинский аналитик: Контрнаступление аукнется нам ядерным ударом

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Новости Украины

Включение освобожденных территорий Украины в состав России прикроет их «ядерным зонтиком», и тогда попытка захватить их со стороны ВСУ может обернуться катастрофой.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дацюка, в этом случае перед Украиной встанет тяжелый выбор готовности к ядерному удару.

«Что хочет сделать Россия в сентябре? Она хочет аннексировать занятые территории. Что это означает? Что такое аннексия? Аннексия – это не просто присоединение, аннексия – это такое присоединение, после которого будет сделано объявление: «Наша территория теперь под защитой ядерного оружия. Если вы попробуете хотя бы квадратный метр отвоевать, по вам будет нанесен ядерный удар». И для нас наступает выбор – готовы ли мы отвоевывать территорию, зная, что по нам будет ядерный удар. То есть это не вопрос веры или не веры», – заявил Дацюк.