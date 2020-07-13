Украинский балаган: Подушки безопасности нет, осталась одна наволочка

13.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина представляет собой образец бесконечного обмана населения, а отнюдь не привлекательную модель демократии.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик обратил внимание, что на телеканалах олигарха Рината Ахметова вновь началась раскрутка Олега Ляшко и Арсения Яценюка как «оппозиции», теперь уже режиму Владимира Зеленского.

«Я просто поражаюсь наглости украинских политиков. Смотрите, Ляшко, Яценюк и так далее… Люди их пинками под зад выгнали за дверь. Их выгнали за дверь, а они через форточку лезут!

То есть, сегодня Яценюк, «Сеня полпроцента», заявляет о том, что «нам, оппозиционным партиями, необходимо всем объединиться для того, чтобы спасти страну, сохранить европейский курс интеграции».

Всем нужно объединиться! И есть предложение: нужно объединиться, а для этого нужно собраться у «стены Яценюка», к которой ведут «дороги Гройсмана».

Я вас уверяю, никто туда не придет, потому что никто не знает где это. Как туда попасть? Дорог нет, стены нет, но зато есть Яценюк, которого пинками под зад выгнали, и сегодня на центральных украинских телеканалах с умным видом, бороду отрастив, он поучает украинский народ, украинское правительство, как нужно управлять страной.

Наглости этих людей просто нет предела! Хотя, я думаю, что дело даже не в наглости. Просто у людей нет совести. Там, где у них была совесть, уже все давно травой поросло», – заявил Килинкаров.

«Я могу простить некомпетентность человека, если он пытается, по крайней мере, что-то узнать и что-то сделать. Но я не могу простить непрофессионализм политика, который сознательно приходит во власть для того, чтобы эту страну грабить. И Яценюк относится к категории тех людей, которые пришли не поднимать страну, а грабить», – добавил экс-депутат.

Он напомнил, как в прошлом году 73 процента украинцев избрали непрофессионала Владимира Зеленского.

«Вот, Зеленский. Все говорят: «Вот, народ Украины избрал этого непрофессионала и т.д. 73%, как они могли поддержать?». Так это же продукт, который создан был «чихуахуа», всеми этими «драными лисами» (взаимные «любезности» между Юлией Тимошенко и Олегом Ляшко – ред.) и остальными всеми… Это же их политика довела украинский народ до того, что «слушайте, мы уже на вас насмотрелись, идите вы куда подальше, мы попробуем, может быть и ошибемся, но попробуем что-то новое». Попробовали. Ошиблись, да! И будут пробовать.

Все бы было ничего, если бы эта страна имела запас прочности, имела бы финансовую подушку, а от этой подушки осталась одна наволочка, понимаете? Её уже нет просто. Она практически банкрот. Ей не дают возможности обанкротиться, только потому, что у неё есть колоссальные долги, которые прощать не хотят. Её поддерживают настолько, насколько она способна будет погасить хоть какие-то долги», – заключил Килинкаров.