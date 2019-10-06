Украинская БМП открыла огонь по детсаду в ДНР

06.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Вооруженные силы Украины, игнорируя Минские договоренности, обстреляли из боевой машины пехоты детский сад «Пчёлка» в подконтрольном ДНР поселке Старомихайловка.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ обстреляли из БМП-2 детский сад «Пчёлка» в Старомихайловке, что на окраине Донецка. Хорошо, что сегодня воскресенье и все дети дома», – отметил он.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что, несмотря на договоренности о разведении сил и строительстве моста в Станице Луганской, украинские военные продолжают оборудовать свои позиции в данном районе, прикрываясь домами местных жителей.