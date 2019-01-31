Украинский боевой ветеринар объявил Зеленскому войну

31.01.2019, Киев

Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, если призывает «встать на колени перед Путиным и покаяться».

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил бывший ветеринар, а сейчас – замкомандира так называемой «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт (“Червень”), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали о Зеленском. Сегодня телевизор полностью рисует повестку дня в выборе людей, за кого голосовать. Сегодня этот человек говорит о том, что он встанет на колени, говорит бессовестные вещи, это просто издевательство над страной. Как такой человек, этот кандидат может стать президентом и главнокомандующим Украины? Становиться на колени перед Путиным, говоря это армии, которая если бы хотела встать не колени, то не пошла бы на эту войну и не положила жизнь на это.

Даже мысли такой не может быть у кандидата в президенты, вносить такие месседжи в общество. Он это делает сознательно, неприкрыто. Для меня это приговор этому человеку на каждом шагу. Каждый свой день буду объявлять ему полноценную войну и саботаж в его президентском походе», – сказал Гергет.

Напомним, ранее первый консул Украины в Израиле, переводчик и шоумен Дмитрий Чекалкин заявил, что кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский работает на Кремль с целью дискредитации нынешней украинской политики.