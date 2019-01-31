//exit;
31.01.2019, Киев
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Украинский боевой ветеринар объявил Зеленскому войну

Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, если призывает «встать на колени перед Путиным и покаяться».

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил бывший ветеринар, а сейчас – замкомандира так называемой «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт (“Червень”), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы начали о Зеленском. Сегодня телевизор полностью рисует повестку дня в выборе людей, за кого голосовать. Сегодня этот человек говорит о том, что он встанет на колени, говорит бессовестные вещи, это просто издевательство над страной. Как такой человек, этот кандидат может стать президентом и главнокомандующим Украины? Становиться на колени перед Путиным, говоря это армии, которая если бы хотела встать не колени, то не пошла бы на эту войну и не положила жизнь на это.

Даже мысли такой не может быть у кандидата в президенты, вносить такие месседжи в общество. Он это делает сознательно, неприкрыто. Для меня это приговор этому человеку на каждом шагу. Каждый свой день буду объявлять ему полноценную войну и саботаж в его президентском походе», – сказал Гергет.

Напомним, ранее первый консул Украины в Израиле, переводчик и шоумен Дмитрий Чекалкин заявил, что кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский работает на Кремль с целью дискредитации нынешней украинской политики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть