Украинский боксёр Усик отказался от боя с россиянином

14.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший чемпион мира по всем версиям в первом тяжелом весе Александр Усик отказался выходить на ринг против российского супертяжа Александра Поветкина.

Как заявил Усик в интервью своему фан-каналу «USYK17», бой с россиянином обязательно будет политизирован, поэтому участвовать в нем боксер-выходец из Крыма не намерен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок», – заявил Усик.

Ранее Усик подвергся на Украине травле из-за своей публичной поддержки канонической Церкви Московского Патриархата.