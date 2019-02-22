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22.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина, Экономика коллапса
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Украинский бюджет не знает, где взять деньги – Ющенко призвал «бить по коню»

Экономических показателей 2013 года Украина с нынешними темпами развития достигнет через 13 лет.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.

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“Бюджет не знает, где взять деньги. Экономика падает – 17 процентов, второй год – 14, на третьей имеем 1 процент, в прошлом – прирост 2,8 процента. К объемов ВВП в 2013 году будем идти 13 лет. Такие условия развития не примет ни один бизнес и человек. Надо бить не по оглобле, а по коню”, – сказал Ющенко.

По его словам, за год можно создать 400 тысяч рабочих мест, если в экономику придет 7 миллиардов долларов инвестиций.

“Правило такое: хотите увеличить ВВП на процент, поднимите на 5 процентов инвестиции”, – резюмировал экс-президент, не уточнив, впрочем, как планируется привлечь инвестиции в страну.

При этом буквально вчера Ющенко заявил, что Украине нужно 20 лет, чтобы вернуться к домайдановскому уровню.

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