Украинский чиновник: Россию очистит оккупационная администрация

01.06.2019, Киев, Максим Карпенко

«Имперский синдром» у населения России может исправить только «оккупационная администрация», которая должна быть установлена в Москве по примеру Германии после поражения во Второй мировой войне.

К такому выводу в эфире 4 канала пришли украинские националисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что настроения немцев после двух мировых войн изменились только вследствие политики оккупационных администраций.

«Когда мы говорим о Германии, о денацификации, мы же не должны забывать, что денацификацию Германии провела оккупационная администрация. То есть, не идет речь, что немцы внезапно проснулись», – сказал чиновник.

«Что что же должно произойти с Россией?» – уточнил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко.

«Очевидно, тоже речь должна идти о какой-то оккупационной администрации – для того, чтобы провести определенное очищение общественного сознания в Российской Федерации.

Я, к сожалению, не вижу какого-то потенциала в российском обществе, достаточного для того, чтобы преодолеть этот имперский синдром и вылечить от него целое общество. Слишком далеко уже оно зашло», – резюмировал Вятрович.