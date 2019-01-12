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Украинский чиновник: С нами Америка! Русские никогда не придут в Днепропетровск!
Заместителю министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрию Грымчаку пришлось отвечать в эфире канала ZiK на вопрос телезрительницы о том, как полученные из США противотанковые комплексы «Джавелин» и закупленные на Западе вертолеты помогут Киеву вернуть Крым и Донбасс.
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«Что касается «Джавелинов», вертолетов, оружия и всего остального. Поможет ли это освободить Донбасс? Возможно, нет. Но это точно будет гарантировать, что Днепропетровск никогда не будет обстрелян из «Градов».
Я когда-то отвечал на вопрос, что на сегодняшний день лучше всего гарантирует безопасность Украины. Это новые 16 бригад, которые были сформированы с 2014 года. Это лучшие гарантии.
Точно никто не придет и не заберет ваше жилье, выбросив вас на улицу с пакетиком документов. Никто не будет бросать вас на подвал и тому подобное.
Поэтому все, что сделала власть, и это очень важно, что мы остановили эту войну. Она где-то там, и даже в Днепре, который находится очень близко от линии разграничения, я так понимаю, вы ее не чувствуете и не слышите, как идут обстрелы, потому что к вам ее не пропустили.
В том числе потому, что когда стало понятно, что Украина получит «Джавелины», то количество российских танков на линии разграничения, особенно новейших военных систем, резко уменьшилось», – сказал чиновник.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Юрий Грымчак устроил погром в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
Незадолго до этого чиновник также отличился в эфире, пригрозив позвонившему зрителю умением стрелять и назвав его «придурком».
Метки: Юрий Грымчак
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