Украинский чиновник: С нами Америка! Русские никогда не придут в Днепропетровск!

12.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Заместителю министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрию Грымчаку пришлось отвечать в эфире канала ZiK на вопрос телезрительницы о том, как полученные из США противотанковые комплексы «Джавелин» и закупленные на Западе вертолеты помогут Киеву вернуть Крым и Донбасс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается «Джавелинов», вертолетов, оружия и всего остального. Поможет ли это освободить Донбасс? Возможно, нет. Но это точно будет гарантировать, что Днепропетровск никогда не будет обстрелян из «Градов».

Я когда-то отвечал на вопрос, что на сегодняшний день лучше всего гарантирует безопасность Украины. Это новые 16 бригад, которые были сформированы с 2014 года. Это лучшие гарантии.

Точно никто не придет и не заберет ваше жилье, выбросив вас на улицу с пакетиком документов. Никто не будет бросать вас на подвал и тому подобное.

Поэтому все, что сделала власть, и это очень важно, что мы остановили эту войну. Она где-то там, и даже в Днепре, который находится очень близко от линии разграничения, я так понимаю, вы ее не чувствуете и не слышите, как идут обстрелы, потому что к вам ее не пропустили.

В том числе потому, что когда стало понятно, что Украина получит «Джавелины», то количество российских танков на линии разграничения, особенно новейших военных систем, резко уменьшилось», – сказал чиновник.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Юрий Грымчак устроил погром в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Незадолго до этого чиновник также отличился в эфире, пригрозив позвонившему зрителю умением стрелять и назвав его «придурком».