Украинский депутат пригрозил оккупировать Россию

05.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Россия разбудила украинскую нацию воинов и теперь будет обязательно оккупирована Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, давая оценку отмечаемому в РФ Дню народного единства.

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По его словам, в 1612 году российские ополченцы освободили Москву не от польских интервентов, а от украинцев.

“На самом деле, Московию в тот день оставило 12-тысячное войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тысяч украинских казаков. Уже через шесть лет польско-украинские войска во главе с польским принцем Владиславом и украинским гетманом Сагайдачным повторно вторглись в Московию, победным маршем уничтожая царские крепости и войска, дошли до Москвы и взяли ее в осаду. Московия признала поражение в этой войне и заключила позорное для себя перемирие”, — отметил политик.

“Таким образом, получается, что сегодня РФ (Московия) отмечает день освобождения от украинской оккупации, который стал возможным исключительно по доброй воле казаков, которые абсолютно без принуждения покинули Кремль”, – утверждает депутат.

Он также заявил, что история повторяется и России следует готовиться к новой войне.

«История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию. Мы уже идем, вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля, свержение местной тирании и распределение РФ между странами победителями», — пообещал Мосийчук.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Мосийчук заявил, что пытается создать «второй фронт» против РФ и разжечь противостояние на Кавказе.

Также он назвал Крымский мост “вражеской инфраструктурой”, которую необходимо уничтожить.