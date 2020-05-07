07.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
нацизм, Политика, Украина
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Украинский депутат просит ЕС разобраться с Зе-командой за реабилитацию нацистов


Депутаты Европарламента должны обратить внимание на попытки реабилитации нацизма на Украине, которые продолжаются при новом президенте.

Об этом, со ссылкой на ТАС сообщают «Известия», в ходе видеомоста, посвященного 75-летию победы над нацизмом, заявил экс-глава информационного департамента Украины, зампред комитета Верховной рады по вопросам интеграции с ЕС Волошин

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«Борьба за историческую память имеет колоссальное значение для будущего Украины и для всех нас. Нельзя отрицать тот факт, что идут попытки реабилитации пособников нацизма, им устанавливают монументы и памятники», – сказал Волошин.

По его словам, с приходом к власти Владимира Зеленского в прошлом году у многих были надежды на изменение ситуации, так как дед нынешнего главы государства прошел всю войну. При этом политик утверждает, что сам президент «в душе разделяет те же ценности, те же убеждения», которых придерживаются участники видеомоста, однако на государственном уровне власть идет «по той же колее, по которой шла предыдущая».

Депутат украинского парламента также обратился к депутатам Европарламента Татьяне Жданюк и Мирославу Радачовскому.

«Страна не может претендовать на принадлежность к европейской политической культуре, если она при этом ставит под сомнение решения Нюрнбергского трибунала и все прочее итоги Второй мировой войны», – резюмировал Волошин.

Как сообщал ПолитНавигатор, экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский продолжил поддержку нацизма и фашизма, начатую при Порошенко.

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