Украинский депутат требует от УЕФА лишить Россию Евро-2020

22.06.2021, Киев, Константин Серпилин

Новости Украины

Поскольку Россию охватила третья волна пандемии, а её делегации якобы даже запретили передвигаться по Европе, УЕФА должна перенести все матчи чемпионата Европы по футболу из России в другие государства.

Об этом в своём Telegram-канале заявил одиозный депутат ВР и представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, почему российская делегация не приехала в ПАСЕ? Официально насильник Слуцкий заявил, что в Думе было принято решение о том, чтобы российская делегация принимала участие в летней сессии ПАСЕ дистанционно, а не стационарно в Страсбурге. А вот реальная причина гораздо интереснее: из-за того, что в России вспышка коронавируса и она находится в красной зоне, участникам российской делегации было поставлено условие при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях ПАСЕ, все остальное свободное время проводить в гостинице и не покидать ее пределы. Российская делегация не согласилась на данные условия и решила принимать участие в летней сессии дистанционно», – написал Гончаренко.

Он добавил, что российской делегации посещение стран Европы якобы важнее выступлений в ПАСЕ – именно поэтому они «отказались» ехать.

Опираясь на своё огульное утверждение, одиозный депутат обратился в УЕФА с требованием перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга «в связи с новой волной коронавируса в России».

«Официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика свидетельствуют о начале третьей «волны» пандемии в стране. В связи с этим, с 17 июня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры. Несмотря на то, что существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в России представляет угрозу жизни болельщиков и участников футбольного чемпионата «Евро-2020», прошу рассмотреть возможность перенести матчи из Санкт-Петербурга в другие города», – написал Гончаренко.

Напомним, ранее в Верховной раде констатировали, что Украина заняла девятое место в мире и третье в Европе по смертности от ковида.