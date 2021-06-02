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02.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Это ганьба и преступление!» – депутат Рады о пандемии коронавируса

Новости УкраиныПока в Киеве восхищаются открытием четвёртого пункта вакцинации, Украина заняла девятое место в мире...

Пока в Киеве восхищаются открытием четвёртого пункта вакцинации, Украина заняла девятое место в мире и третье в Европе по смертности от коронавируса.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил парламентарий от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас третьи в Европе и девятые в мире (по количеству смертности от коронавируса – прим. ред.). Если сравнить число погибших к количеству населения, то мы сегодня в два раза опережаем Индию.

То, что мы сегодня последние по вакцинации – мы гордимся четвёртым пунктом вакцинации, а их должно быть уже четыре тысячи. В США триста миллионов человек вакцинировали, а мы миллион. Это позор, это преступление против людей, за которое должна быть ответственность», – сказал он.

Напомним, накануне известный украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что ситуация с пандемией коронавируса на Украине в три раза хуже, чем в Индии.

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