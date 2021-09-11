Украинский дипломат: «Черногорию атаковали сербские и российские спецслужбы»

11.09.2021 11:33 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Москве и Белграду выгодны события в черногорском Цетине, где был подавлен бунт националистов, пытавшихся сорвать интронизацию митрополита СПЦ, которому пришлось добираться до монастыря под охраной спецназа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский дипломат Владимир Цыбульник, ранее занимавший должность временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцоговине.

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Он считает, что теперь в Черногории «велика вероятность усиления работы сербских и российских спецслужб, которые с приходом правительства Кривокапича и так стали чувствовать себя достаточно вольготно в стране-члене НАТО».

Также автор опасается, что Черногория превратится в страну, «где СПЦ будет решающим образом влиять на политику государства в интересах не только Сербии, но и России».

«Некоторые черногорские СМИ писали, что во время последних событий в Цетине и предвыборных религиозных шествиях прихожан СПЦ можно было заметить сотрудников российских спецслужб. А глава РПЦ Кирилл не скрывал своей поддержки этих акций», – пишет украинский дипломат.

«События в Цетине демонстрируют, что Черногория и весь регион вновь становятся объектом гибридных атак российских и сербских спецслужб, действующих совместно с православными церквами. Кризис в Боснии и Герцеговине, стагнация переговоров между Косово и Сербией, накаляющиеся отношения между Северной Македонией и Болгарией, черногорские события демонстрируют, что фитиль пороховой бочки Западных Балкан вновь тлеет», – резюмирует Цыбульник.