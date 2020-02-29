29.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Сирия, Турция, Украина
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Украинский дипломат: Конфликт в Идлибе – наш шанс


Обострение российско-турецких отношений на фоне эскалации в сирийском Идлибе, где погибли десятки военнослужащих Турции, выгодно для Украины.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-консул Украины в Израиле Дмитрий Чекалкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины может быть в определённой мере выгодным тот факт, что обостряется ситуация, и возможно российский газ не пойдёт в таких объёмах через «Турецкий поток», а это увеличит приток от «Нафтогаза» – от соответствующего количества российского газа, который будет проходить через украинский газопровод.

Как известно, был открыт альтернативный канал подачи среднеазиатской нефти через Турцию, то есть, ту часть газопотока, который идёт от Турции в Европу можно заполнить среднеазиатским газом, не обязательно для этого брать российский…Нужно искать пути диалога с Турцией, чтобы Турция снова активно поднимала вопрос Крыма», – заявил Чекалкин.

«Не думаю, что мы настолько являемся для Турции каким-то полезным игроком, главное, что враг нашего врага – наш друг. Исходя из этой логики, наверное, мы должны поддерживать позиции Турции на международной арене, делать какие-то жесты в пользу Турции», – добавил экс-дипломат.

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