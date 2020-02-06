Украинский дипломат-насильник отстранен от работы

06.02.2020, Москва, Елена Острякова

МИД Украины открыл дисциплинарное производство в отношении консула, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в городе Бельцы.

Об этом сообщает бельцкий независмый портал «СП», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На время проведения следствия указанный дипломат отстранён от выполнения должностных обязанностей», – цитирует молдавский сайт украинский МИД.

Пока идет следствие, дипломат не покинет Молдову.

Ранее сообщалось, что насильников было двое. Одного задержали на 72 часа, а второй воспользовался дипломатическим иммунитетом.

Якобы речь шла о консуле Украины в Бельцах Александре Сторожуке. Причем, сразу после инцидента в украинском посольстве сообщили, что он ведет прием граждан.