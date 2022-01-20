Украинский дипломат негодует: США и Германия юлят с санкциями против РФ

20.01.2022  17:56 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Германия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Вашингтон не даёт однозначный ответ, какие же будут применены санкции в случае «вторжения» России на Украину, а Германия занимает ещё более неоднозначную позицию.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Шамшур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон не даёт однозначный ответ, какие же будут применены санкции в случае «вторжения» России...

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«Если даже посмотреть на позицию США, речь идёт о том, что «будут применены пакеты санкций, если…». Но я хотел бы услышать, при каких условия конкретно. И при каких условиях пакет санкций будет введён автоматически без периода определения, есть ли вторжение или его нет», – возмутился Шамшур.

В то же время украинский дипломат обратил внимание на позицию Германии относительно санкций против России и поддержки Украины.

«Что касается Германии, я считаю, что ситуация достаточно сложная. Если посмотреть на заявления Шольца и министра МИД Германии – да, они действительно говорят, что будут последствия, и в среде этих последствий будет приостановка «Северного потока-2». Вместе с тем, если вы обратили внимание, после визита главы МИД Германии в Киев, она чётко сказала, что изменений позиции Германии относительно поставок оружия на Украину не будет. Иными словами, позиция Берлина так и остаётся достаточно неоднозначной», – заключил Шамшур.

Напомним, ранее прибывшая с визитом в Киев немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок ушла от ответа о поставках вооружения на Украину.



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