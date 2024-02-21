Украинский дипломат подозревает польских фермеров в шпионаже
Новая блокада польскими фермерами украинской границы может спровоцировать конфликт между Киевом и Варшавой.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не можем поддаться на провокации. Я не исключаю, что эти позорные и преступные действия по рассыпанию украинского зерна направлены на то, чтобы спровоцировать, и ещё сильнее обострить отношения между Украиной и Польшей.
Собственно, это происходит в то время, когда обстреливают наши города, обстреливают наши поля, уничтожают урожай, гибнут наши в том числе и фермеры, не говоря уже о военных. И мирные жители.
И это происходит в тот день, когда мы чтим память наших героев «Небесной сотни». Я думаю, это морально абсолютно недопустимо», – сказал Дещица.
Более того, он уверен, что среди протестующих могут находиться российские разведчики.
«Эти протестующие проверяют содержание грузовиков. Это не их обязанности, им никто не давал такого права, для этого есть соответствующие службы, не говоря уже о том, что они могут эту информацию передавать на третью сторону», – добавил экс-посол.
Спасибо!
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