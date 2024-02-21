Украинский дипломат подозревает польских фермеров в шпионаже

Новая блокада польскими фермерами украинской границы может спровоцировать конфликт между Киевом и Варшавой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы не можем поддаться на провокации. Я не исключаю, что эти позорные и преступные действия по рассыпанию украинского зерна направлены на то, чтобы спровоцировать, и ещё сильнее обострить отношения между Украиной и Польшей.

Собственно, это происходит в то время, когда обстреливают наши города, обстреливают наши поля, уничтожают урожай, гибнут наши в том числе и фермеры, не говоря уже о военных. И мирные жители.

И это происходит в тот день, когда мы чтим память наших героев «Небесной сотни». Я думаю, это морально абсолютно недопустимо», – сказал Дещица.