Украинский дипломат сообщил плохие новости для майданщиков

20.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Перспективы украинцев полететь на Марс более реальны, чем стать членами НАТО и Европейского Союза. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший спикер МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, украинская власть декларирует курс на НАТО с конца 90-х годов, но за это время страна ни на шаг не приблизилась к этой цели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С конца 90-х об этом постоянно говорят. Давайте не будем себя обманывать – это началось не вчера, не позавчера. А полноценная политика, направленная на то, чтобы сблизиться с Евросоюзом и с НАТО, началась еще при Леониде Даниловиче Кучме.

Тогда это воспринималось как революция практически. С тех пор сказать, что Украина стала ближе к тому, чтобы обрести формальное членство – это не так.

Что касается НАТО, мы вообще, имеем конфликт с Россией – абсолютная причина на то, чтобы это членство не получить. Поскольку приобретение такого членства в сегодняшних условиях означает фактически войну Альянса с Россией. На это никто не пойдет.

А что касается Европейского Союза, то сам ЕС прошел уже свою волну расширения. Можно сказать, что сегодня принять такую страну, как Украина, Европейский Союз в том положении, в котором он находится, который не может разобраться с выходом одного из своих членов, находящийся в такой огромной политической турбулентности, я думаю, нам реалистичнее мечтать о полетах украинцев на Марс», – заявил Волошин.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Верховная Рада приняла поправки в Конституцию Украины, закрепив там курс на НАТО и Евросоюз.