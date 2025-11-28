Украинский дипломат заклеймил мирные планы и Трампа, и Европы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни внесенный президентом США изначально, ни подкорректированный потом европейцами мирный план не несет ничего хорошего Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому выводу приходит экс-замглавы МИД Украины Олег Шамшур, ранее занимавший должности посла в США и Франции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если посмотреть на предыдущий план Трампа (и даже план от европейской «тройки», по сути имеющий ту же философию) — это фактически вознаграждение агрессора и требования очень тяжелых экзистенциальных уступок от страны-жертвы, от Украины. И нужно понимать, что радикально здесь, к сожалению, ничего не изменится. Пока это выглядит очень и очень аморфно и в целом неблагоприятно для Украины при любых обстоятельствах», – считает Шамшур.

Он призывает не впадать в эйфорию и сбавить тон, поскольку «в итоге ничего радикально позитивного для Украины не будет», а сам проект соглашения «серьезно ограничивает правосубъектность Украины». Недоволен дипломат предусмотренным ограничением на численность ВСУ, изначально до 600, а потом до 800 тысяч человек.

«Ну вы меня простите. Очевидно, что реально суверенная страна сама определяет, какую численность вооруженных сил и какое вооружение ей иметь. Особенно это заметно на фоне того, что от нас требуют уступок, а со стороны России — в тексте не предусмотрено ни одной уступки. То есть мы ограничиваем численность вооруженных сил, а Россия может сколько угодно накапливать оружие, сколько угодно раздувать армию и т.д., – возмущается Шамшур.

Недоволен он и установленными сроками проведения выборов, заявив, что этот вопрос Украина должна определять сама.

«Или пункт, где речь идет о территориях. Де-факто признается российская оккупация Крыма, Луганской и Донецкой областей. Но не надо нас обманывать. Написано де-факто, а документ будет обладать юридически обязывающей силой», – сокрушается экс-посол.

По его словам, план европейской тройки (Великобритания, Германия и Франция) вызвал у него «ощущение очень сильного разочарования, даже тревоги».

«Ведь в большинстве своем он повторяет, исходит из той же концепции, что и план Трампа. Некоторые положения иначе сформулированы, но это те же уступки от Украины», – полагает дипломат.

При этом он добавил, что даже если из документа «убрать наиболее одиозные параметры», то не может представить, как можно получить благоприятное соглашение для Украины, кроме прекращения огня.