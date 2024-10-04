Украинский дипломат: Звонок Шольца Путину – не от большого ума, его унизят

Вадим Москаленко.  
04.10.2024 20:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 390
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Канцлер ФРГ Олаф Шольц «не потянет» звонок президенту РФ Владимиру Путину, о котором он вдруг заговорил. Более того, русские не упустят возможность максимально унизить недалёкого европейца.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-представитель Украины в ЕС Андрей Веселовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц «не потянет» звонок президенту РФ Владимиру Путину, о котором он...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«У Шольца очень плохая ситуация в своей партии и государстве, он перестаёт быть влиятельным человеком после поражений социал-демократов в восточных немецких землях. Шольцу нужен какой-то сигнал, который поднял бы его популярностьЭто же не обязательно, что он будет говорить, что он хочет говорить. Он должен понимать, что ответ от Песковых будет уничтожающим, обидным, унизительным – «а что с вами говорить?». И после этого он и не будет говорить.

Но это сигнал на своего избирателя – я хочу мира, я работаю на это, – пошёл. Таким образом, в восточнонемецких землях растёт его популярность, а в западнонемецких – остаётся, по крайней мере, на том же уровне. Чисто внутриполитический трюк», – сказал Веселовский.

Однако, если Шольц действительно отважится на звонок, ничего хорошего его не ждёт.

«Что касается разговора как такового – конечно, не потянет. Он уже сидел за длинным столом, и садиться второй раз за тот же длинный стол, если сейчас умные русские его посадят, то они его унизят ещё вдвое больше.

Мы иногда говорим, что на Западе все умные, честные и богатые. Нет. Ни первое, ни второе, ни третье. Расчёт на какую-то маленькую «перемогу», трюк, мол, я сейчас с Путиным переговорю, и всё изменится – это определённая примитивность.

Сегодня РФ не нужны никакие миры-перемирия, а возможность ещё раз унизить иностранного оптимиста – да, это то, что они с удовольствием сделают, сказав – мы же тоже хотим мира.  Давайте спокойнее относиться к таким незрелым шагам наших западных партнёров, среди них тоже не все яйцеголовые», – посоветовал дипломат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть