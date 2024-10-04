Украинский дипломат: Звонок Шольца Путину – не от большого ума, его унизят

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц «не потянет» звонок президенту РФ Владимиру Путину, о котором он вдруг заговорил. Более того, русские не упустят возможность максимально унизить недалёкого европейца.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-представитель Украины в ЕС Андрей Веселовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Шольца очень плохая ситуация в своей партии и государстве, он перестаёт быть влиятельным человеком после поражений социал-демократов в восточных немецких землях. Шольцу нужен какой-то сигнал, который поднял бы его популярность… Это же не обязательно, что он будет говорить, что он хочет говорить. Он должен понимать, что ответ от Песковых будет уничтожающим, обидным, унизительным – «а что с вами говорить?». И после этого он и не будет говорить. Но это сигнал на своего избирателя – я хочу мира, я работаю на это, – пошёл. Таким образом, в восточнонемецких землях растёт его популярность, а в западнонемецких – остаётся, по крайней мере, на том же уровне. Чисто внутриполитический трюк», – сказал Веселовский.

Однако, если Шольц действительно отважится на звонок, ничего хорошего его не ждёт.

«Что касается разговора как такового – конечно, не потянет. Он уже сидел за длинным столом, и садиться второй раз за тот же длинный стол, если сейчас умные русские его посадят, то они его унизят ещё вдвое больше. Мы иногда говорим, что на Западе все умные, честные и богатые. Нет. Ни первое, ни второе, ни третье. Расчёт на какую-то маленькую «перемогу», трюк, мол, я сейчас с Путиным переговорю, и всё изменится – это определённая примитивность. Сегодня РФ не нужны никакие миры-перемирия, а возможность ещё раз унизить иностранного оптимиста – да, это то, что они с удовольствием сделают, сказав – мы же тоже хотим мира. Давайте спокойнее относиться к таким незрелым шагам наших западных партнёров, среди них тоже не все яйцеголовые», – посоветовал дипломат.