Украинский диверсант готовил теракт накануне референдума в ДНР

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Новости Украины

СБУ пообещало террористу за выполнение задания в Донбассе вознаграждение в виде 2 тысячи евро, однако тот передумал и сдался правоохранителям ДНР.

Об этом сам диверсант рассказал на пресс-конференции в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Евгения Карпенко, так зовут украинского террориста, завербовали на территории Чехии, где он прошел подготовку. Подорвать он должен был здание Володарской администрации.

«На встрече он предложил работу, которая заключалась в том, чтобы заложить взрывное устройство в здании Володарской администрации, за которую предлагал две тысячи евро, по окончании этой работы, он предлагал перевести их на карту. Сдуру – я согласился на эту работу. По пути я осознал все, что я сделал большую ошибку то, что согласился на все это. Это мой дом, я не хочу, чтобы страдали там люди, и решил сдаться властям ДНР, все чистосердечно сказать», – заявил Карпенко.

В ходе пресс-конференции в качестве вещественных доказательств были представлены его паспорта – внутриукраинский, заграничный и виза Чешской республики, а также самодельное взрывное устройство.

«В качестве вещественных доказательств хотим предоставить вашему вниманию самодельное взрывное устройство и паспорта Карпенко Евгения Анатольевича. Его внутри украинский паспорт и его заграничный паспорт, в качестве доказательства виза Чешской Республики. В ходе проводимых оперативных мероприятий было обнаружено данное самодельное взрывное устройство мощностью 1кг в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами», – рассказал пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

Данный факт прокомментировал у себя в Telegram-канале политолог Сергей Марков, отметив, что Чехия соучастник и политики государственного терроризма, который проводится киевским режимом, а Россия все никак не признается в том, что НАТО руками Украины ведет террористическую войну против России.

«В ДНР задержали диверсанта, который должен был совершить теракт в ДНР во время референдума. Он проходил подготовку до совершения диверсий и терактов на военной базе в Чехии. Это значит, что Чехия соучастник и политики государственного терроризма, который проводится киевским режимом. Россия никак не решается назвать своим именем то, что страны НАТО руками своих прокси с Украины ведут ограниченную террористическую войну против России. Россия не решается это даже сказать. И тем более Россия не решается ничего в ответ сделать. Не отвечать на удары в драке это опасная стратегия», – написал Марков.