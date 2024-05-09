Украинский дрон атаковал Башкирию

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Украина произвела вторую за сегодня атаку на связанное с нефтегазовой отраслью российское предприятие.

Если ночью был нанесен удар по нефтебазе под Анапой, то в этот раз целю стало предприятие «Газпром нефтехим Салават», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в районе 13.00 [по местному времени] беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават», – сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. – Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днём Победы!».

Специализирующийся на происшествиях тг-канал «База», ссылаясь на свои источники, утверждает, что беспилотник ударил в установку каталитического крекинга.

«После сотрудники предприятия услышали хлопок и увидели дым в районе Южной проходной. Возгорание небольшое, поэтому эвакуировать работников не стали, завод работает в штатном режиме», – говорится в публикации.

Стоит заметить, что Башкирия находится в глубоком тылу. Так, например, от Харькова до Салавата по прямой более 1400 километров. Впрочем, нельзя исключать, что дроны запускаются с территории России, где собираются украинской агентурой.